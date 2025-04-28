Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Скандальный рэпер Vacio «вступил» в ЛГБТ-комьюнити в Париже

SHOT: рэпер Vacio встретился с транс-блогером в Париже
close
YouTube

Рэпер Vacio (настоящее имя — Николай Васильев) «вступил» в комьюнити ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) в Париже. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, 27-летнего Vacio заметили на встрече с представителями ЛГБТ-сообщества. Рэпер проводил время с транс-блогером Игорем Синяком, а также с племянником и крестным сыном солиста «Иванушек International» Андрея Григорьева-Апполонова — Сергеем и Андреем. Последних активисты обвиняют в пропаганде нетрадиционных ценностей.

Как отмечает Mash, Васильев проводил время на вечеринке в парижской квартире Сергея Григорьева-Апполонова.

2 марта представители общественного движения «Сорок сороков» обратились в МВД с просьбой проверить племянника и крестного сына Андрея Григорьева-Аполлонова, Сергея и Андрея, на пропаганду ЛГБТ.

По данным SHOT, Григорьевы-Аполлоновы вместе проживают в Париже. Они сблизились после кончины жены Андрея Юлии и создали музыкальную группу AppolonovGang. Активисты считают, что родственники продвигают ЛГБТ. SHOT отметил, что Сергей прошелся на шпильках в центре столицы Франции.

Издание добавило, что общественники просят МВД запретить Сергею и Андрею въезд в Россию.

Ранее cкандальному рэперу Vacio заблокировали последние счета в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами