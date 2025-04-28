Скандальный рэпер Vacio «вступил» в ЛГБТ-комьюнити в Париже

Рэпер Vacio (настоящее имя — Николай Васильев) «вступил» в комьюнити ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) в Париже. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, 27-летнего Vacio заметили на встрече с представителями ЛГБТ-сообщества. Рэпер проводил время с транс-блогером Игорем Синяком, а также с племянником и крестным сыном солиста «Иванушек International» Андрея Григорьева-Апполонова — Сергеем и Андреем. Последних активисты обвиняют в пропаганде нетрадиционных ценностей.

Как отмечает Mash, Васильев проводил время на вечеринке в парижской квартире Сергея Григорьева-Апполонова.

2 марта представители общественного движения «Сорок сороков» обратились в МВД с просьбой проверить племянника и крестного сына Андрея Григорьева-Аполлонова, Сергея и Андрея, на пропаганду ЛГБТ.

По данным SHOT, Григорьевы-Аполлоновы вместе проживают в Париже. Они сблизились после кончины жены Андрея Юлии и создали музыкальную группу AppolonovGang. Активисты считают, что родственники продвигают ЛГБТ. SHOT отметил, что Сергей прошелся на шпильках в центре столицы Франции.

Издание добавило, что общественники просят МВД запретить Сергею и Андрею въезд в Россию.

Ранее cкандальному рэперу Vacio заблокировали последние счета в России.