Голливуд заставили отказаться от трансгендеров и инклюзивности

Как «либеральное сердце» Америки правеет и почему это не только из-за Трампа

Консервативный ветер перемен, накрывший западный мир 20 января 2025 года, додул до солнечной Калифорнии. Голливудские компании начинают отказываться от прогрессивной «повесточки». Сценарии переписывают на ходу: из готовых вырезают трансгендерных персонажей, а в тех, что находятся в производстве, продюсеры требуют избегать позитивного представления ЛГБТ-персон («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Целые проекты по ЛГБТ-тематике уходят в долгий ящик, а студии все больше делают ставку на христианские и семейные истории.

Еще недавно сложно было представить, что Голливуд, ставший центром всемирного «воукизма» (политический термин, означающий повышенное внимание к вопросам социальной, расовой и гендерной справедливости. — «Газета.Ru»), вот так просто возьмет и откажется от заданного курса. Где-то около года назад я писал, как либеральные деятели культуры объединились против консерваторов, запустив целую волну антитрамповского кино. Противоположному лагерю в сути было нечего им противопоставить. Консервативные студии пытались выдать ответки, но из-за нехватки бюджетов не могли сравниться с голливудской махиной.

Казалось, в этой сфере «культурных войн» либералы будут побеждать всегда и безраздельно. Но вот голливудские студии стали сдавать назад. Леволиберальные СМИ, встревоженные новыми тенденциями, уже нашли виновника — конечно же, Дональда Трампа. Знаю, знаю. В апреле 2025-го валить все на Трампа — это «кринж» и «стрем». Однако в данном случае критики американского президента правы. Но лишь отчасти.

Переизбравшись главой государства, Трамп действительно всерьез взялся за идеологическую перекройку Америки. Первыми же указами он признал существование только двух полов, запретил трансгендерам служить в армии и отменил в правительстве политику разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI).

Про культурную сферу президент США тоже не забыл. Трамп назначил председателем Федеральной комиссии по связи (FCC) человека по имени Брендан Карр. FCC, если вы не знаете, довольно важное ведомство, потому что оно регулирует всю сферу теле- и радиовещания в США. А Карр — ярый трампист и соавтор скандального «Проекта 2025» по консервативной перестройке Америки. В общем, должность хоть и не очень яркая, но от этого не менее важная.

Карр сразу же оправдал возложенные на него надежды. При нем FCC начало расследования против СМИ, которые критиковали Трампа. Досталось и Disney — в марте комиссия обвинила корпорацию в том, что ее политика по разнообразию и инклюзивности нарушает права американцев на равный доступ к работе. Disney частично изменила подход, но регулятору этого оказалось мало. Принадлежащий Disney телеканал ABC News Карр уже пригрозил лишить лицензии.

Глядя на жесткий подход FCC, компании включили режим самоцензуры. Проекты, посвященные ЛГБТ, отменяют и переносят не потому, что их создатели внезапно прозрели — просто они не хотят попадать под горячую руку Белого дома. Есть, впрочем, и те, кто заранее подстелил себе соломку. Например, компания Amazon, которая владеет стримингом Amazon Prime. Ее владелец Джефф Безос подружился с Трампом, заранее свернул всю DEI-повестку и решил давать деньги только на правильные проекты. В ответ его никто не трогает. Всем хорошо.

Впрочем, было бы неправильно сводить консервативный поворот Голливуда к одному лишь Трампу. В конце концов корпоративная Америка начала отказываться от «повесточки» еще до победы республиканца на выборах.

Тут сыграли чисто экономические факторы. У американских телевизионных компаний сокращается прибыль из-за падения спроса на кабельное телевидение и не оправдавших себя инвестиций в стриминговые платформы. Исправить положение, делая ставку на «прогрессивные» проекты, оказалось невозможно: те почти моментально попадают в скандалы и становятся финансовыми провалами. А вот религиозное и семейное кино работает на более массовую аудиторию и «выстреливает» даже без привлечения звезд первой величины. Следовательно, быть консерватором оказалось просто выгоднее.

Кроме того, Америка устала от борцов за социальную справедливость. То, что пресловутая «повесточка» стала токсичной, видно не только по кассовым сборам того или иного фильма. Она отражается даже на рейтингах крупнейших кабельных телеканалов в стране. CNN и MSNBC, которые несли левый либерализм в массы, переживают самое острое падение в своей истории. По состоянию на декабрь 2024-го, число их телезрителей в прайм-тайм сократилось на 50%, достигнув 30-летнего минимума.

Единственной площадкой, чьи показатели растут, стал Fox News. Вместе с ним растет популярность и так называемых «новых медиа», лицом которых нынче выступают подкастеры типа Джо Рогана или Такера Карлсона. Совпадение или нет, все они имеют консервативную направленность.

Поэтому правый поворот Голливуда был предрешен. Уж слишком сильно поменялись информационные и экономические реалии в США. Вероятно, сдвиг состоялся бы вне зависимости от человека, который хозяйничает в Белом доме. Переизбрание Трампа лишь ускорило уже наметившийся процесс. Поменяется ли от этого культурная среда в Америке и всем мире? Определенно. Станет ли Голливуд снова великим? Ну, посмотрим.

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