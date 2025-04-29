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В одном из регионов РФ ввели режим повышенной готовности из-за ливней и гроз

Режим повышенной готовности ввели в Кемеровской области из-за непогоды
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Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Режим повышенной готовности ввели на территории Кемеровской области в связи с неблагоприятными погодными условиями. Соответствующее постановление было опубликовано на официальном сайте правительства региона.

В документе отмечается, что в субъекте РФ прогнозируются кратковременные дожди и грозы. Более того, в некоторых местах ожидаются град и усиление ветра до 25 м/с.

«Постановляю: ввести с 18:00 (14:00 мск — «Газета.Ru») 29.04.2025 по 8:00 (4:00 мск — «Газета.Ru») 1.05.2025 на территории Кемеровской области для органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режим функционирования «Повышенная готовность», — говорится в постановлении, подписанном исполняющим обязанности губернатора региона Андреем Пановым.

Из текста следует, что на фоне непогоды местным властям было поручено проверить состояние линий электропередачи и принять меры для предотвращения чрезвычайных ситуаций на дорогах. Главное управление МЧС РФ по Кемеровской области, в свою очередь, должно определить силы и средства для ликвидации возможных последствий ливней и гроз.

28 апреля в административном центре Пермского края ввели ограничения на работу аэропорта из-за сильного снегопада. В результате воздушная гавань была закрыта более 17 часов, объект возобновил работу лишь рано утром 29 апреля.

Ранее в Вологодской области произошло частичное отключение света после ночного снегопада.

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