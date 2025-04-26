В Вологодской области устраняют перебои со светом после ночного снегопада

Энергетики устраняют перебои со светом после снегопада в Вологодской области

Энергетики устраняют перебои с электроснабжением жителей Вологодской области, где после ночного снегопада без света остались более 3 тысяч человек. Об этом сообщает заместитель губернатора региона Евгения Мазанова.

Отмечается, что к утру субботы в Вожегодском районе региона выпало до 20 сантиметров снега, в Верховажском — до 10 сантиметров, в городе Сокол — девять сантиметров. Коммунальные службы устраняют последствия непогоды.

По словам Мазановой, по состоянию на 13:00 мск в зоне ответственности ПАО «Россети» без электроснабжения оставался 2431 человек в 192 населенных пунктах Вологодского, Вожегодского, Харовского, Грязовецкого, Тарногского, Усть-Кубинского, Верховажского и Череповецкого районов.

«На устранении повреждений задействованы 19 бригад, 62 человека, 20 единиц техники. Ориентировочное время завершения восстановительных работ — 21:00», — написала Мазанова.

До этого около тысячи человек остались без света в Железнодорожном округе Курска из-за атаки беспилотников Вооруженных сил Украины.

Ранее во Владивостоке свыше 50 домов остались без электричества.