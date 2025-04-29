В Перми аэропорт возобновил работу спустя 17 часов после вынужденного закрытия

Аэропорт в Перми, в котором из-за неблагоприятных погодных условий были введены ограничения на прием и отправку самолетов, возобновил работу в штатном режиме. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани в Telegram-канале.

В заявлении отмечается, что аэропорт открыли в 5:45 по местному времени (3:45 мск).

«Первый рейс, который готовится к вылету после отмены ограничений из-за непогоды: 5732 по маршруту Пермь — Анталья», — уточняется в публикации.

Аэропорт в Перми прекратил принимать и отправлять самолеты 28 апреля примерно в 12:00 по местному времени (10:00 мск). Причиной послужил сильный снегопад, из-за которого в районе воздушной гавани была снижена видимость.

Изначально аэропорт закрыли до 14:00 по местному времени (12:00 мск). Но руководство воздушной гавани несколько раз продлило срок действия ограничений, в результате чего аэропорт не работал более 17 часов.

Утром 28 апреля временные ограничения на прием и отправку самолетов ввели в еще трех аэропортах на территории РФ. Речь идет о воздушных гаванях в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Ярославле. Как рассказали в Росавиации, объекты пришлось закрыть ради обеспечения безопасности полетов гражданских лайнеров.

Ранее самолет «нарисовал» в небе пятиконечную звезду на фоне ограничений в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге.