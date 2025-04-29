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Медведев предупредил, что Зеленского ждет печальная участь

Медведев: Зеленского, кичившегося убийством Москалика, ждет печальная участь
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РИА Новости/Reuters

Владимира Зеленского, который кичился убийством замначальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России Ярослава Москалика, ждет печальная участь. Об этом заявил заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев, выступая с лекцией на марафоне «Знание. Первые», передает РИА Новости.

«Когда руководитель государства, пусть даже такого своеобразного, как Украина, и такой патологический тип, как этот персонаж, кичится подобными вещами, это означает только одно — что в конечном счете он тоже закончит самым печальным образом», — заявил Медведев.

25 апреля в первой половине дня в микрорайоне Авиаторов подмосковной Балашихи сработало самодельное взрывное устройство, заложенное в заднюю часть Volkswagen Golf. Мощность самодельного взрывного устройства составила более 300 граммов в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва погиб Ярослав Москалик.

Подозреваемый в преступлении — 42-летний Игнат Кузин — был задержан 26 апреля, он пытался скрыться за границей. Мужчина является уроженцем Сумской области Украины. Он получил гражданство РФ в 2023 году. После задержания Кузин подробно рассказал ФСБ о вербовке украинскими спецслужбами и своей роли в подготовке взрыва. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко назвал случившееся «правильной работой» украинских спецслужб.

Ранее Захарова отреагировала на признание Украины в убийстве генерала Москалика.

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