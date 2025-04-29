Медведев предупредил, что Зеленского ждет печальная участь

Владимира Зеленского, который кичился убийством замначальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России Ярослава Москалика, ждет печальная участь. Об этом заявил заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев, выступая с лекцией на марафоне «Знание. Первые», передает РИА Новости.

«Когда руководитель государства, пусть даже такого своеобразного, как Украина, и такой патологический тип, как этот персонаж, кичится подобными вещами, это означает только одно — что в конечном счете он тоже закончит самым печальным образом», — заявил Медведев.

25 апреля в первой половине дня в микрорайоне Авиаторов подмосковной Балашихи сработало самодельное взрывное устройство, заложенное в заднюю часть Volkswagen Golf. Мощность самодельного взрывного устройства составила более 300 граммов в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва погиб Ярослав Москалик.

Подозреваемый в преступлении — 42-летний Игнат Кузин — был задержан 26 апреля, он пытался скрыться за границей. Мужчина является уроженцем Сумской области Украины. Он получил гражданство РФ в 2023 году. После задержания Кузин подробно рассказал ФСБ о вербовке украинскими спецслужбами и своей роли в подготовке взрыва. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко назвал случившееся «правильной работой» украинских спецслужб.

Ранее Захарова отреагировала на признание Украины в убийстве генерала Москалика.