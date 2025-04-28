Эксперт назвал два способа увеличения пенсии

Человек, достигший пенсионного возраста, имеет несколько возможностей для увеличения пенсии. Об этом заявил ведущий сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок в беседе с РИА Новости.

Аналитик подчеркнул, что необходимо продолжать трудовую деятельность: пенсия помимо ежегодной индексации будет расти за счет дополнительных страховых взносов от работодателя.

Вторым способом является временный отказ от получения пенсии, предусмотренный законодательством страны. По словам эксперта, в этом случае выплата пенсий приостанавливается, но в случае возобновления размер выплаты будет повышенным.

Кроме того, размер будущей пенсии зависит, в частности, от продолжительности трудового стажа и размера заработной платы, добавил Ляшок.

26 апреля декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов рассказал, что пенсионерам, которые обычно получают выплаты с 1-го по 4-е число каждого месяца, в апреле перечислят пенсию за май. Эти категории граждан в апреле получат сразу две выплаты — одну за апрель в начале месяца, а вторую за май — в конце, уточнил он. Точный график выплаты пенсий должен появиться на сайтах региональных отделений СФР, добавил Виноградов.

Ранее экономист заявил о резком росте пенсий работающих россиян.