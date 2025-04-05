Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

Пожары, сорванные крыши и отключение света: мощный ураган обрушился на Сибирь

В регионах Сибири бушует мощный ураган
Мощный ураган с порывами ветра до 33 м/с обрушился на Сибирь, вызвав разрушения. Десятки людей пострадали из-за упавших деревьев и конструкций. Стихия оставила без света целые районы в Хакасии, Красноярском крае и Новосибирской области, где энергетики задействовали два десятка бригад для восстановления электроснабжения. В Усть-Абаканском районе введен режим ЧС, а в Красноярске бушуют лесные пожары.

Сибирские регионы оказались во власти разрушительного урагана с порывами ветра до 33 м/с. Стихия уже привела к человеческим жертвам: в Красноярске погибла женщина, сброшенная ветром с балкона, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Еще несколько человек пострадали из-за падения деревьев и конструкций.

В Хакасии, Красноярском крае и Новосибирской ураган повалил сотни деревьев, сорвал крыши с домов и оставил целые районы без электроснабжения. В Абакане и Саяногорске из-за песчаной бури видимость упала до критического уровня, создав угрозу для движения на трассах.

4 апреля мощные порывы ветра вызвали массовые отключения электроэнергии в шести районах Новосибирской области. Наиболее серьезно пострадали Черепановский, Кочковский, Карасукский и Чулымский районы, сообщили в пресс-службе «Россети Новосибирск».

Как уточнили в компании, причиной перебоев стали повреждения на линиях электропередачи. Для ликвидации последствий стихии были задействованы 23 ремонтные бригады, более 80 специалистов и 8 единиц спецтехники.

К утру 5 апреля энергетикам удалось стабилизировать ситуацию — электроснабжение восстановили для половины пострадавших потребителей, включая жителей Карасукского и Чулымского районов, а также Новосибирска с прилегающими территориями. Работы по полному устранению последствий продолжаются.

Ситуация в Хакасии

Глава республики Хакасия Валентин Коновалов в своем Telegram-канале сообщил о разрушениях в регионе.

«В ряде населенных пунктов частично сорваны крыши домов, происходят отключения электроэнергии из-за перехлеста и срыва проводов. Ситуация находится под пристальным контролем всех оперативных служб», — написал он.

Коновалов предупредил, что жаркая погода и сильный ветер способствуют очень быстрому распространению огня. Коновалов призвал жителей строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Также непростая ситуация из-за стихии сложилась на территории Усть-Абаканского района, было принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации.

Пожары в Красноярске

Стихия уже спровоцировала масштабные пожары в некоторых районах. В Красноярском крае огонь подошел к городскому аэропорту, а в окрестностях наблюдались огненные смерчи. Всего в регионе зафиксировано более 20 очагов возгораний, борьбу с которыми осложняет ураганный ветер.

«Ситуация приобретает катастрофический характер. Поступает информация о пожарах на Караульной горе, на ул. Острожной, на ул. Пограничников и в других районах. Есть информация о загорании построек. Вся техника занята на вызовах, включая резервную», — цитирует издание «Город Прима» региональное МЧС.

Также из-за стихии многие районы Красноярска остались без света. Власти принимают экстренные меры: в Хакасии объявлен режим ЧС, в Красноярске начата эвакуация жителей опасных районов. Энергетики «Россети Сибирь» переведены на особый режим работы для ликвидации последствий масштабных аварий на электросетях.

По прогнозам синоптиков, непогода сохранится до конца недели.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами