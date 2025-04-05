Пожары, сорванные крыши и отключение света: мощный ураган обрушился на Сибирь

Сибирские регионы оказались во власти разрушительного урагана с порывами ветра до 33 м/с. Стихия уже привела к человеческим жертвам: в Красноярске погибла женщина, сброшенная ветром с балкона, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Еще несколько человек пострадали из-за падения деревьев и конструкций.
В Хакасии, Красноярском крае и Новосибирской ураган повалил сотни деревьев, сорвал крыши с домов и оставил целые районы без электроснабжения. В Абакане и Саяногорске из-за песчаной бури видимость упала до критического уровня, создав угрозу для движения на трассах.
4 апреля мощные порывы ветра вызвали массовые отключения электроэнергии в шести районах Новосибирской области. Наиболее серьезно пострадали Черепановский, Кочковский, Карасукский и Чулымский районы, сообщили в пресс-службе «Россети Новосибирск».
Как уточнили в компании, причиной перебоев стали повреждения на линиях электропередачи. Для ликвидации последствий стихии были задействованы 23 ремонтные бригады, более 80 специалистов и 8 единиц спецтехники.
К утру 5 апреля энергетикам удалось стабилизировать ситуацию — электроснабжение восстановили для половины пострадавших потребителей, включая жителей Карасукского и Чулымского районов, а также Новосибирска с прилегающими территориями. Работы по полному устранению последствий продолжаются.
Ситуация в Хакасии
Глава республики Хакасия Валентин Коновалов в своем Telegram-канале сообщил о разрушениях в регионе.
«В ряде населенных пунктов частично сорваны крыши домов, происходят отключения электроэнергии из-за перехлеста и срыва проводов. Ситуация находится под пристальным контролем всех оперативных служб», — написал он.
Коновалов предупредил, что жаркая погода и сильный ветер способствуют очень быстрому распространению огня. Коновалов призвал жителей строго соблюдать правила пожарной безопасности.
Также непростая ситуация из-за стихии сложилась на территории Усть-Абаканского района, было принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации.
Пожары в Красноярске
Стихия уже спровоцировала масштабные пожары в некоторых районах. В Красноярском крае огонь подошел к городскому аэропорту, а в окрестностях наблюдались огненные смерчи. Всего в регионе зафиксировано более 20 очагов возгораний, борьбу с которыми осложняет ураганный ветер.
«Ситуация приобретает катастрофический характер. Поступает информация о пожарах на Караульной горе, на ул. Острожной, на ул. Пограничников и в других районах. Есть информация о загорании построек. Вся техника занята на вызовах, включая резервную», — цитирует издание «Город Прима» региональное МЧС.
Также из-за стихии многие районы Красноярска остались без света. Власти принимают экстренные меры: в Хакасии объявлен режим ЧС, в Красноярске начата эвакуация жителей опасных районов. Энергетики «Россети Сибирь» переведены на особый режим работы для ликвидации последствий масштабных аварий на электросетях.
По прогнозам синоптиков, непогода сохранится до конца недели.