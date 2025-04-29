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Молодежь семи стран Европы провела субботники у памятников Великой Отечественной войны

ВФМ: в семи странах Европы прошли субботники на мемориалах и памятниках ВОВ
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пресс-служба «Волонтеров Победы»

Молодые люди из семи европейских стран организовали субботники на мемориалах Великой Отечественной войны в рамках акции «Мы за чистоту». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу дирекции Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ).

Добровольцы из Болгарии, Бельгии, Чехии, Германии, Сербии, Македонии и Люксембурга восстановили памятные плиты и облагородили территории у монументов. К акции также присоединились студенты российских вузов из Сенегала, Индии, Сирии, Омана и Молдавии.

«Мы благодарим друзей за неравнодушие. Это единство народов в сохранении исторической правды», — заявил генеральный директор Дирекции ВФМ Дмитрий Иванов.

Акция «Мы за чистоту» проходит по всей России при поддержке движения «Экосистема» и Росмолодежи в рамках Года защитника Отечества. В Болгарии волонтеры восстановили плиту на месте боев с фашистами, в Чехии и Сербии — привели в порядок памятники советским воинам.

28 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что россияне должны быть достойны подвига своих отцов, дедов и прадедов в годы Великой Отечественной войны.

Ранее акт о капитуляции нацистской Германии представили на выставке в Москве.

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