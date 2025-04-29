Акт о капитуляции нацистской Германии представили на выставке в Москве

В Москве показали на выставке оригинал акта о капитуляции нацистской Германии

Подлинник акта о безоговорочной капитуляции нацистской Германии представили в Москве на выставке «Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы» в Государственном историческом музее, пишет РИА Новости.

Как пишет агентство, документ на русском, хранящийся в Архиве внешней политики РФ, выставили со Знаменем Победы.

Уточняется, что выставку открыли по поручению президента России Владимира Путина. Выставка охватывает весь период Великой Отечественной войны — от вторжения войск нацистской Германии в СССР 22 июня 1941 года до Парада Победы на Красной площади в столице 24 июня 1945 года.

В 2025 году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Торжества пройдут по всей России. Всего более 170 событий вошли в план мероприятий, приуроченных к памятной дате. Среди ключевых событий — акции «Свеча памяти», «Сад памяти», «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк».

Особое внимание уделят мероприятиям по случаю важных сражений. По словам министра культуры Ольги Любимовой, празднование 80-летия Победы станет самым масштабным за прошедшие десятилетия.

В столичном Музее Победы на Поклонной горе представили официальный логотип 80-летия Победы: на нем изображена скульптура Евгения Вучетича «Родина-мать зовет!», которая находится на Мамаевом кургане в Волгограде.

Ранее в «VK Видео» появился раздел «80 лет Победы».