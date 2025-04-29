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В Испании пообещали усилить электросистему после отключения

Премьер Испании пообещал усилить электросистему после масштабного отключения

Председатель правительства Испании Педро Санчес в ходе общения с журналистами пообещал, что электросистема страны будет усилена после масштабного отключения света 28 апреля, его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что 29 апреля на заседании Совета министров было достигнуто соглашение о выделении трехдневных стратегических запасов нефтепродуктов для любых генераторов, которые могут понадобиться, особенно в сфере основных услуг, таких как медицинские учреждения».

Санчес указал, что Испания преодолела наихудший момент кризиса. Он добавил, что правительство будет требовать от частных операторов «всей соответствующей ответственности».

«Правительство в рамках Совета нацбезопасности создало комиссию по расследованию во главе с министерством экологического перехода и демографического вызова, в работе которой примут участие и другие организации в сфере кибербезопасности», — сказал Санчес.

Накануне директор по операциям энергокомпании Red Electrica Эдуардо Прието заявил, что по предварительным данным, масштабное отключение электроэнергии в Испании не было вызвано кибератакой.

Ранее в Испании опровергли, что причиной блэкаута могли стать погодные условия.

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