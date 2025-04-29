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Отключение света в Испании и Португалии могло быть актом саботажа

Испанский суд расследует версию о том, что причиной отключений света был саботаж
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Ana Beltran/Reuters

Суд в Испании расследует версию о том, что причиной массовых отключений света в Испании, Португалии, Франции, Бельгии и Андорре 28 апреля был компьютерный саботаж. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Национальной судебной коллегии Испании.

Предварительное расследование этой версии будет вести судья Хосе Луис Калама. Если эта версия подтвердится, то организация отключений электричества будет расценена как «террористическое преступление» в соответствии с Уголовным кодексом Испании.

До этого в Метеослужбе Испании заявили, что погодные условия не могли стать причиной массовых отключений света в стране.

До этого сообщалось, что ущерб экономике Испании, нанесенный отключением света, может составлять около миллиарда евро. Как писала газета The Objective, ссылаясь на опрос экспертов, блэкаут окажет серьезное влияние на валовой внутренний продукт (ВВП) страны, поскольку многие предприятия были вынуждены остановить свою работу.

ВВП Испании, как следует из материала, составляет около 4 млрд евро в день, из них порядка 14% приходится на промышленный сектор.

Ранее телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сравнила блэкаут в Испании с микроапокалипсисом.

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