Польша создаст минные поля на восточной границе

Польша намерена создать минные поля на восточной границе государства в рамках плана укрепления границы «Восточный щит». Об этом сообщает телеканал TVP.

«На полигоне в Ожише [14 октября] начнутся учения, сюда прибудет премьер-министр Дональд Туск», — говорится в сообщении телеканала (цитата по РИА Новости).

Учения будут связаны с тестированием элементов «Восточного щита» — в частности, с установкой бетонных ежей, противотанковых рвов и минных полей.

В начале октября заместитель министра национальной обороны Цезари Томчик сообщил, что Польша в 2024 году начнет строительство фортификационных сооружений на восточной и северной границах. Власти планируют создать «элементы фортификации, усиления на участке границы протяженностью около 800 километров». На этот проект выделят около 10 миллиардов злотых (примерно $2,6 млрд), его окончание планируется в 2028 году.

Ранее сообщалось, что Польша не поддержит предложения Евросоюза о релокации мигрантов.