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Польша не поддержит предложения Евросоюза о релокации мигрантов

Туск: Польша усилит охрану границ и не поддержит релокацию мигрантов

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Imago/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

Польские власти не будут поддерживать европейский пакт о релокации мигрантов. Об этом заявил премьер-министр Дональд Туск, сообщает РИА Новости.

Речь об этом зашла во время выступления Туска на съезде своей партии «Гражданская платформа» в Варшаве.

Говоря о предлагаемом ЕС миграционном пакете, Туск заявил, что польские власти будут усиливать охрану своих границ, даже если со стороны ЕС будет поступать критика в этом вопросе.

«Мы не будем внедрять никаких европейских идей, если будем знать, что они угрожают нашей безопасности», — сказал Туск.

Перед этим Еврокомиссия выдвинула предложение о новом соглашении по миграции и предоставлению убежища, основанном на системе квот. Этот план подвергся критике со стороны ряда стран, в частности Венгрии и Польши, которые возражали против любых требований по приему мигрантов, считая их стратегической ошибкой.

10 октября сообщалось, что Польша готовит ответ на одностороннее введение Германией контроля на внешних границах Шенгенской зоны. Об этом сообщил глава МИД страны Радослав Сикорский. По его мнению, такое решение ставит под сомнение смысл Шенгенской зоны.

Ранее в Польше забили тревогу из-за «дырявого» забора на границе с Белоруссией.

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