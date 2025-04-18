Суд отправил москвича на 15 лет в колонию за теракты

Суд приговорил отправить москвича Фомичева на 15 лет в колонию за два теракта

Суд приговорил отправить 19-летнего москвича Кирилла Фомичева на 15 лет в колонию строгого режима за совершение двух терактов в сотрудничестве с Украиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«По совокупности преступлений ему окончательно назначено 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом 300 тысяч рублей и ограничением свободы на 2 года после отбытия наказания», — указано в решении суда.

Фомичева обвиняли в сотрудничестве с Украиной — по заданиям украинских спецслужб он совершил два террористических акта. При этом суд проходил в закрытом режиме — что именно совершил Фомичев в суде не раскрыли.

До этого Второй Западный окружной военный суд приговорил к большим срокам (от 12,5 года до 18 лет) лишения свободы исполнителей поджога пожарно-спасательного вертолета Ка-32 по заданию кураторов с Украины.

Ранее школьник из Волгоградской области угрожал терактами в Югре.