Восьмиклассник, пытавшийся ворваться в школу в Москве, планировал «вырубить» учителей

Baza: школьник пытался ворваться в школу в Москве, чтобы напасть на учителей

В Москве 15-летний ученик, пытавшийся ворваться в школу и поваливший несколько росгвардейцев, планировал напасть на учителей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Восьмиклассник, которого сначала приняли за взрослого мужчину, пытался ворваться в школу ради того, чтобы «чуть-чуть вырубить» учителей физики и русского языка. Первого педагога он недолюбливал из-за двоек, а предмет второго преподавателя не понимал. Он взял с собой отцовскую отвертку, а также найденные на территории образовательного учреждения палку и две железных ножки от урны.

Когда охрана заметила его, то сразу нажала тревожную кнопку. Прибывшим на место росгвардейцам не сразу удалось задержать агрессора — школьник повалил несколько силовиков прежде, чем его скрутили. Затем на место вызвали психиатрическую бригаду. Отмечается, что юноша учится дистанционно из-за проблем со здоровьем.

Инцидент произошел в районе Отрадное 28 апреля. Агрессивный ученик в неадекватном состоянии, которого приняли за взрослого мужчину, пытался проникнуть в школу. Всех детей и взрослых в этот момент увели в классы.

Ранее напавший с ножом на школу во Франции рассылал ее ученикам свой «манифест».