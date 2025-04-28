Мужчина с холодным оружием пытался зайти на территорию московской школы

В Москве мужчина с оружием пытался прорваться на территорию школы, его задержали

На северо-востоке Москвы вооруженный молодой мужчина попытался прорваться в школу. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел в районе Отрадное 28 апреля. Мужчина с признаками агрессии и неадекватного поведения зашел на территорию образовательного учреждения на Северном бульваре. В руках у него заметили предмет, похожий на оружие. По разным версиям, это был топор или нож.

Агрессору не дали попасть в здание. По информации СМИ, работники быстро вызвали правоохранителей, а учителя обезопасили детей в классах.

«Очень оперативно сработали учителя, мгновенно уведя всех детей и взрослых в классы. Тем самым разделив и спрятав большое количество людей», — рассказал журналистам представитель образовательного учреждения.

По данным издания, задержанный мужчина раньше учился в этой школе, у него могут быть проблемы с психикой.

Ранее в челябинскую школу ворвался бывший ученик, устроил погром и проник в кабинет директора.