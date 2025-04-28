Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мужчина с холодным оружием пытался зайти на территорию московской школы

В Москве мужчина с оружием пытался прорваться на территорию школы, его задержали
close
Telegram-канал «Осторожно, Москва»

На северо-востоке Москвы вооруженный молодой мужчина попытался прорваться в школу. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел в районе Отрадное 28 апреля. Мужчина с признаками агрессии и неадекватного поведения зашел на территорию образовательного учреждения на Северном бульваре. В руках у него заметили предмет, похожий на оружие. По разным версиям, это был топор или нож.

Агрессору не дали попасть в здание. По информации СМИ, работники быстро вызвали правоохранителей, а учителя обезопасили детей в классах.

«Очень оперативно сработали учителя, мгновенно уведя всех детей и взрослых в классы. Тем самым разделив и спрятав большое количество людей», — рассказал журналистам представитель образовательного учреждения.

По данным издания, задержанный мужчина раньше учился в этой школе, у него могут быть проблемы с психикой.

Ранее в челябинскую школу ворвался бывший ученик, устроил погром и проник в кабинет директора.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами