Напавший с ножом на школу во Франции рассылал ее ученикам свой «манифест»

Парень, который напал на школьников во французском городе Нанте, рассылал ученикам учебного заведения свой «манифест». Об этом сообщает телеканал BFMTV.

«Незадолго до нападения с ножом в полдень [четверга] примерно 2 тысячи учеников школы получили странное электронное письмо с аккаунта злоумышленника», — указано в сообщении.

Документ содержит 13 страниц рассуждений о глобализме, которому, по мнению автора, нужно противостоять с помощью насильственных действий. Знакомый 15-летнего подростка, устроившего поножовщину, рассказал журналистам, что тот часто говорил с приятелями о джихадизме, нацизме, экологии и терактах, произошедших в США 11 сентября 2001 года.

24 апреля школьник напал на учеников, ранив четверых подростков. Одного из пострадавших спасти не удалось. Парня задержали и увезли в психиатрическую больницу. Отмечается, что до этого проблем с законом у подростка не было.

Ранее сообщалось об инциденте в Пуасси, где мать с вооруженными сыновьями ворвались в школу.