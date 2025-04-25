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Напавший с ножом на школу во Франции рассылал ее ученикам свой «манифест»

BFMTV: подросток, напавший на школу в Нанте, распространял свой «манифест»
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Shutterstock

Парень, который напал на школьников во французском городе Нанте, рассылал ученикам учебного заведения свой «манифест». Об этом сообщает телеканал BFMTV.

«Незадолго до нападения с ножом в полдень [четверга] примерно 2 тысячи учеников школы получили странное электронное письмо с аккаунта злоумышленника», — указано в сообщении.

Документ содержит 13 страниц рассуждений о глобализме, которому, по мнению автора, нужно противостоять с помощью насильственных действий. Знакомый 15-летнего подростка, устроившего поножовщину, рассказал журналистам, что тот часто говорил с приятелями о джихадизме, нацизме, экологии и терактах, произошедших в США 11 сентября 2001 года.

24 апреля школьник напал на учеников, ранив четверых подростков. Одного из пострадавших спасти не удалось. Парня задержали и увезли в психиатрическую больницу. Отмечается, что до этого проблем с законом у подростка не было.

Ранее сообщалось об инциденте в Пуасси, где мать с вооруженными сыновьями ворвались в школу.

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