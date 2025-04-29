Россиянкам рассказали, какие витамины необходимы для репродуктивного здоровья

Врач Бобровский: для женского здоровья необходимы витамины А, В, Е и С

На репродуктивное здоровье влияет целая совокупность витаминов, поэтому выделить конкретный продукт, который стоит регулярно употреблять, невозможно. Об этом в эфире «Радио 1» сообщил кандидат медицинских наук, диетолог Андрей Бобровский.

Как отмечал в интервью газете «Известия» заведующий кафедрой медицинской генетики Института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского Сеченовского университета Владимир Гущин, для рождения здорового потомства важно, чтобы структура ДНК у родителей не была повреждена. Для этого необходимо стараться правильно питаться, сохранять физическую и умственную активность.

«Для женщин это профилактика избыточного веса, водорастворимые витамины А, В, Е, С. По микроэлементам это магний, калий, цинк. Из продуктов, конечно, есть так называемые суперфуды, например, ягоды Годжи, но там нет такого уникального состава, который невозможно получить из других продуктов», — сказал Бобровский.

Также, по его словам, при подборе витаминов следует исходить из индивидуальных особенностей организма.

До этого Бобровский назвал важный продукт для мужского здоровья. По его словам, тыквенные семечки повышают тестостерон и снижают риск бесплодия.

Ранее россиянам назвали продукты, необходимые для работы мозга.