Россиянам назвали продукты, необходимые для работы мозга

Нутрициолог Ильичева посоветовала есть чернику и рыбу для работы мозга

Весна — это время, когда многие сталкиваются со снижением концентрации внимания, рассеянностью, быстрой утомляемостью. Исследования показывают: питание действительно влияет на функции мозга — от памяти до способности удерживать внимание, рассказала «Газете.Ru» Ольга Ильичева, нутрициолог, руководитель научного отдела Международного Института Интегративной Нутрициологии (МИИН).

В первую очередь мозгу необходимы омега-3 жирные кислоты, витамины группы B, железо, магний и холин. Эти вещества обеспечивают нервные клетки энергией, поддерживают передачу нервных импульсов, а значит, позволяют быстрее соображать. Недостаток ключевых нутриентов может проявляться как ухудшение памяти, раздражительность или снижение скорости мышления.

«Омега-3 содержатся в жирной морской рыбе, такой как лосось, скумбрия, сардины. Исследования показывают, что регулярное потребление омега-3 может способствовать улучшению когнитивных функций и снижению риска деменции», — отметила она.

Витамины группы B поступают с цельнозерновыми крупами, зелеными овощами, орехами и яйцами. Анализы подтверждают: B6, B9 и B12 играют важную роль в работе мозга и могут замедлять снижение когнитивных функций.

«Холин, необходимый для синтеза нейромедиатора ацетилхолина, в высоких концентрациях встречается в куриных яйцах и печени. Он участвует в регуляции памяти и внимания, особенно у взрослых и пожилых людей», — сказала эксперт.

Железо — в мясе, шпинате, чечевице. Некоторые фрукты, например киви, улучшают усвоение железа из растительных продуктов благодаря высокому содержанию витамина C. Дефицит железа, по данным наблюдательных исследований, может снижать внимание, скорость реакции и способность к обучению.

«Женщинам особенно важно уделять этому вопросу внимание, железодефицит — одна из самых распространенных женских проблем», — отметила Ильичева.

К неожиданным, но полезным для мозга продуктам можно отнести чернику. Черника содержит антоцианы, которые поддерживают здоровье сосудов и улучшают приток крови к мозгу. Весной можно включать в рацион замороженные ягоды, они хорошо сохраняют полезные свойства.

«Какао также обладает потенциалом: флавонолы, содержащиеся в нем, исследуются за способность поддерживать внимание, быстроту реакции и общее состояние мозга при умственной нагрузке. Полезный напиток это бронекакао, с маслом МСТ. Обеспечит мозг флавонолами, а также даст быструю энергию», — добавила она.

Обзорные работы последних лет показывают: разнообразный рацион с высоким содержанием цельных продуктов, рыбы, овощей, ягод и полезных жиров может быть связан с более высокой умственной устойчивостью и медленным снижением когнитивных функций. В частности, с этим чаще всего ассоциируется средиземноморский тип питания.

«Важно понимать: питание — не единственный фактор, влияющий на мозг. Сон, физическая активность, стресс — все это играет не меньшую роль. Однако рацион создает базу, от которой зависит, насколько эффективно мозг справляется с повседневными нагрузками», — резюмировала эксперт.

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