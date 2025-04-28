Врач назвал важный продукт для мужского здоровья

Тыквенные семечки благотворно влияют на мужское здоровье, повышая тестостерон и снижая риск бесплодия. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил кандидат медицинских наук, врач-диетолог Андрей Бобровский.

К слову, как отмечала врач-эндокринолог «Инвитро» Лидия Биндюкова в беседе с газетой «Известия», тестостерон играет значимую роль и в женском организме. По ее словам, этот гормон — активный участник регуляции менструального цикла. Кроме того, он играет ключевую роль в поддержании полового влечения.

«В тыквенных семечках есть инсулин и те микроэлементы, которые снижают риск мужского бесплодия и увеличивают подвижность сперматозоида. То есть речь идет о возможности зачать ребенка, о физиологической составляющей мужского здоровья», — отметил Бобровский.

Он добавил, что в тыквенных семечках также содержатся витамин Е и цинк.

Ранее ученые выяснили, от какой болезни страдает каждый пятый мужчина.