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Суд продлил арест экс-замглавы Ростовской области

ТАСС: суд оставил экс-замглавы Ростовской области Кушнарева в СИЗО до 3 октября
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Александр Блотницкий/РИА Новости

Бывшего заместителя губернатора Ростовской области Виталия Кушнарева, которого обвиняют во взяточничестве, оставили в СИЗО до осени. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление Железнодорожного районного суда Ростова-на-Дону.

«Суд постановил продлить меру пресечения Кушнареву до 3 октября 2025 года», — говорится в сообщении.

Чиновник обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия.

По версии следствия, бывший чиновник в октябре прошлого года потребовал от директора ООО «Т-Транс» 95 млн рублей за беспрепятственную приемку работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, а также содержанию автомобильных дорог на территории Ростовской области.

Бизнесмен обратился в региональное управление ФСБ, после чего чиновника задержали при получении первой части взятки. В ноябре бывший заместитель губернатора незаконно приобрел пистолет Colt и патроны к нему.

Ранее сообщалось, что в ХМАО сотрудницу ФНС обвинили в махинациях с налогами на 37 млн рублей.

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