Развожаев объявил в Севастополе воздушную тревогу

Губернатор Севастополя Развожаев объявил о воздушной тревоге в городе

В Севастополе днем 29 апреля объявлена воздушная тревога. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Чиновник опубликовал видео, в котором местных жителей попросили пройти в укрытие либо обезопасить свои дома доступными способами.

Граждан попросили укрыться в комнате с несущими стенами, плотно закрыть окна и не подходить к ним, а также перекрыть газ, воду, отключить электричество.

В Telegram-канале городского транспортного управления сообщалось, что наземный и морской транспорт в Севастополе перестал работать из-за воздушной тревоги.

На фоне воздушной тревоги также было приостановлено движение по Крымскому мосту. Находящихся на объекте призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

28 апреля министерство обороны России сообщило о сбитом беспилотнике над Крымом.

Ранее над Крымом за полчаса сбили семь украинских беспилотников.