В Севастополе объявлена воздушная тревога

Наземный и морской транспорт в Севастополе перестал работать из-за тревоги

Наземный и морской транспорт в Севастополе перестал работать из-за воздушной тревоги. Об этом сообщается в Telegram-канале городского транспортного управления.

На фоне воздушной тревоги также было приостановлено движение по Крымскому мосту. Находящихся на объекте призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

28 апреля министерство обороны России сообщило о сбитом беспилотнике над Крымом.

Вечером 27 апреля Минобороны сообщило об уничтожении шести дронов над Крымом и Черным морем. По данным ведомства, дроны были ликвидированы силами ПВО (противовоздушной обороны) в период с 20:50 до 22:00.

До этого в Севастополе обнаружили нелегальные камеры, снимающие военные объекты.

Ранее над Крымом за полчаса сбили семь украинских беспилотников.