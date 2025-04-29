В Севастополе объявлена воздушная тревога

Наземный и морской транспорт в Севастополе перестал работать из-за воздушной тревоги. Об этом сообщается в Telegram-канале городского транспортного управления.
На фоне воздушной тревоги также было приостановлено движение по Крымскому мосту. Находящихся на объекте призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
28 апреля министерство обороны России сообщило о сбитом беспилотнике над Крымом.
Вечером 27 апреля Минобороны сообщило об уничтожении шести дронов над Крымом и Черным морем. По данным ведомства, дроны были ликвидированы силами ПВО (противовоздушной обороны) в период с 20:50 до 22:00.
До этого в Севастополе обнаружили нелегальные камеры, снимающие военные объекты.
Ранее над Крымом за полчаса сбили семь украинских беспилотников.