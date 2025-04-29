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Причиной поножовщины в петербургской спортшколе стала ссора в интернете

78.ru: поножовщина в спортшколе Петербурга произошла из-за ссоры в интернете
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Depositphotos

Причиной потасовки между юношами в школе олимпийского резерва в Петербурге стала ссора в интернете. Об этом со ссылкой на источник сообщает телеканал 78.ru.

Молодые люди схлестнулись в раздевалке спортшколы из-за того, что один что-то написал про другого в интернете. Оскорбленный юноша решил ответить на выпад в свой адрес, и потасовка закончилась поножовщиной. Отмечается, что подобный инцидент произошел в учреждении впервые за 30 лет.

Инцидент произошел в школе олимпийского резерва на Каменноостровском проспекте. Прибывший на место наряд полиции обнаружил в спортзале школы 20-летнего воспитанника с ножевыми ранениями. Выяснилось, что его в ходе ссоры ударил ножом 17-летний ученик. Пострадавший госпитализирован, у него диагностированы резаная рана задней поверхности грудной клетки и рана ягодичной области.

Ранее в Новгородской области подростковая потасовка закончилась поножовщиной.

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