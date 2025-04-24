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Потасовка российских подростков на стадионе закончилась поножовщиной

В Новгородской области подростковая потасовка закончилась поножовщиной
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Depositphotos

В Новгородской области подросток ударил оппонента ножом во время потасовки на стадионе. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По версии следствия, инцидент произошел 23 апреля. Конфликт между учениками одной из местных школ начался в учебном заведении, после чего подростки договорились встретиться на стадионе для выяснения отношений. Во время драки один из участников нанес другому удар ножом в область живота. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, где ему была оказана необходимая помощь.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнему, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. На данный момент следователи осмотрели место происшествия, опросили участников конфликта и назначили судебно-медицинские экспертизы. Расследование продолжается.

Ранее российский школьник ударил ножом одноклассника, который стукнул его палкой.

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