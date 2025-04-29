Россиянам рассказали, как готовить морепродукты на мангале

Бренд-шеф Прокофьев: рыбу и морепродукты важно не пересушить на мангале

Рыба и морепродукты на мангале готовятся быстрее, чем мясо, поэтому блюдо важно не передержать. Об этом в беседе с РИАМО сообщил бренд-шеф, историк кулинарии Антон Прокофьев.

Кандидат медицинских наук Андрей Мартюшев-Поклад в интервью газете «Известия» подчеркивал, что морепродукты крайне важны для организма, поскольку содержат большое количество жизненно важных веществ, в том числе микронутриентов.

Как отметил Прокофьев, если мясной шашлык готовится 12–13 минут, то рыба — не более 10 минут.

«Если мы берем, скажем, семгу, осетрину, если корочка появилась, все — снимаем с огня. Даем полежать, и она дойдет сама. Будет сочная, нежная. Как и с курицей — главное не пересушить», — советует Прокофьев.

Сексолог Александра Миллер до этого перечислила продукты, которые являются чемпионами по повышению либидо. Колоссальный результат, по ее словам, дают блюда из морепродуктов, в особенности из мидий и устриц.

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