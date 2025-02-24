Россиян предупредили о росте цен на рыбу, икру и консервы

Растущие издержки представителей рыбопромышленной отрасли лягут на потребителей. На фоне сократившихся объемов улова уже в ближайшее время они столкнутся с ростом цен на рыбу, икру и консервы, рассказал НСН президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

Если в позапрошлом году выловить удалось 611 тысяч тонн рыбы, то в прошлом году этот показатель упал до 211 тысяч тонн. Причем это говорит не о снижении качества работы специалистов отрасли – по словам Мартынова, это естественный процесс, так как после всплеска вылова лососевых неизбежно наступает спад. При этом перезаключение договоров на эксплуатацию рыболовных участков в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне выросло до 200 млрд рублей.

«Это огромная сумма для отрасли, которая сегодня находится в инвестиционном состоянии», — подчеркнул специалист.

Рассчитывается стоимость водных ресурсов по налоговому кодексу, однако при выдаче разрешения на вылов рыбы приходится снова платить такую же сумму. Кроме того, при расчете формулы ориентируются на показатели прошедших четырех лет.

«Я подчеркну, что вылов был рекордный. Отрасль, скорее всего, больше столько не добудет. Минимум, что бы мы просили у правительства, - перезаключение договоров на пользование рыболовными участками не в 2025, а в 2026 году, чтобы учитывались объемы вылова лососевых в 2025 году», — пояснил Мартынов.

По его мнению, многие компании откажутся от своих рыболовных участков, но будут и те, кто присоединится к аукционам на их аренду. В любом случае свои издержки производители учтут при формировании цен, из-за чего подорожает все – икра, консервы, рыба. В конечном итоге растущую себестоимость товара оплачивают потребители, заключил эксперт.

Напомним, до этого поставщики рыбной продукции уведомили торговые сети о повышении цен на рыбу и морепродукты на 15–20%. В том числе подорожает сельдь, скумбрия и красная рыба, а также дальневосточная горбуша и аквакультурная форель.

Ранее в России снизилась цена на один вид рыбы.