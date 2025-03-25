Эксперт перечислила продукты, повышающие либидо

Сексолог Александра Миллер в интервью Life перечислила продукты, которые являются чемпионами по повышению либидо. Одним из таких, по ее словам, является шоколад, благодаря содержанию фенилэтиламина и серотонина, которые поднимают настроение и усиливают сексуальное влечение. Аналогичными свойствами обладают орехи, отметила специалист.

«Орехи известны как афродизиак еще с времен Древней Греции. Например, миндаль в сахаре был традиционным угощением на свадьбах во многих странах. В Индии угощение человека противоположного пола миндалем является прямым предложением ночи любви. Мед также ценится за воздействие на интимную жизнь человека», — рассказала Миллер.

Она добавила, что колоссальный результат дают блюда из морепродуктов, в особенности из мидий и устриц.

Психолог, сексолог, член Ассоциации сексологов России Ольга Карпова до этого перечислила главные ошибки, которые чаще всего мужчины и женщины допускают в сексе. В их число входят однообразие, близость по обязательству, отсутствие прелюдии, симуляция оргазма и другие.

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