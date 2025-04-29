«Не хватило снега»: названы регионы России, попавшие под угрозу торфяных пожаров

Минувшая зима была малоснежной, что сильно усугубило ситуацию с торфяными пожарами, повысив опасность их возникновения во многих российских регионах. Главная проблема заключается в низком уровне воды в реках и болотах, пояснил учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин. Сейчас специалисты уже прилагают все усилия, чтобы не допустить повторения ситуации 2010 года, когда в европейской части РФ полыхали торфяники, рассказал он НСН.

Для многих территорий страны прошедшая зима создала опасную ситуацию. Так, например, под угрозой оказались Сибирь, Дальний Восток, южные регионы, давно горит Приморье, Забайкалье, Амурская область, Бурятия, южные районы Красноярского края, южные районы Иркутской области и Еврейская автономная область, перечислил эксперт. Он напомнил, что сегодня уже загорелась европейская часть РФ, в том числе назрела угроза для Подмосковья.

«При этом у нас довольно много горит в европейской части страны – на северо-западе и в центральных регионах. Это Смоленская, Брянская, Московская, Ивановская, Ярославская области», — отметил Куксин.

Из-за нехватки снега реки и болота не наполнились водой, при этом пожары уже вовсю идут – сначала загорается трава, а затем пламя перекидывается на торфяники, так как земля очень сухая – для весны она получила крайне мало воды.

Во многом дальнейшая ситуация зависит от самих россиян – на фоне таких сложных условий очень важно соблюдать правила безопасности, ни в коем случае не жечь траву, не пользоваться открытым огнем. Нужно помнить, что сегодня специалисты активно трудятся над тем, чтобы решить проблему, серьезность которой растет каждый день, стараются сделать ситуацию максимально управляемой и далекой от жуткого сценария 2010 года, заключил эксперт.

Напомним, в селе Бурятии сгорели три жилых дома. По данным Главного управления МЧС РФ по региону, изначально здесь возникло ландшафтное возгорание, но из-за сильного ветра пламя перекинулось на здания. А до этого МЧС России сообщило, что природный пожар уничтожил четыре жилых дома в селе Новопавловка в Забайкальском крае, возгорание тушили на площади 800 «квадратов», распространение огня остановили. СК возбудил три уголовных дела о халатности возбудили после стремительного распространения лесных пожаров на дома жителей Забайкалья.

Ранее в Забайкалье в разгар пожаров уволился глава департамента пожарной безопасности.