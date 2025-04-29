В Бурятии в результате ландшафтного пожара сгорели три жилых дома

Шесть человек остались без домов из-за пожара в бурятском селе Буй

Три жилых дома сгорели в результате пожара в селе Буй, расположенном в Бичурском районе республики Бурятия. Об этом сообщила местная администрация в официальном Telegram-канале.

Из заявления следует, что без крыши над головой остались шесть человек.

«В одном [из домов] проживала 72-летняя женщина — мать участника специальной военной операции, в другом — семья с детьми 12 и 14 лет, в третьем — один мужчина. Сегодня предоставлены места для временного размещения, организовано питание», — отмечается в тексте.

28 апреля пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Бурятии в Telegram-канале сообщила, что в селе Буй в Бичурском районе произошел пожар. В тот момент в населенном пункте горели два жилых дома и одна нежилая постройка.

Изначально здесь возникло ландшафтное возгорание, но из-за сильного ветра пламя перекинулось на здания. К ликвидации огня привлекли как минимум 46 сотрудников экстренных служб и 13 единиц техники.

На фоне произошедшего следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). В Telegram-канале региональной прокуратуры уточняется, что сотрудники надзорного ведомства следят за соблюдением прав пострадавших жителей села Буй.

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