Россиянам рассказали, как сэкономить на шашлыках

Россияне могут сэкономить до 2,5 тыс. рублей на шашлыках, рассказала «Газете.Ru» эксперт «Х5 Клуба» по домашней экономике Арина Самойлова.

В первую очередь она посоветовала купить готовое замаринованное мясо. По ее словам, это дешевле, чем готовить самостоятельно: куриный шашлык стоит в среднем 372 рубля за 1 кг (этой порции хватает на трех человек), а шашлык из свинины — 505 рублей за 1 кг.

«При этом самостоятельное приготовление шашлыка и домашнего маринада также может быть решением в пользу экономии — остатки продуктов можно использовать в других блюдах. Свежее мясо курицы и свинины в среднем стоит 305 и 440 рублей за 1 кг соответственно, а дополнительных затрат потребует только маринад. Классический соус, который включает в себя кефир (250 мл), лук (2 шт.), лимон (1 шт.) и соль и перец по вкусу, обойдется примерно в 205 рублей. Таким образом, покупка готового замаринованного шашлыка может обойтись дешевле на 150–300 рублей в зависимости от мяса. Всего можно сэкономить порядка 2,5 тыс. рублей на шашлыках», — отметила Самойлова.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Она посоветовала вместо свежих овощей обратить внимание на соленья, которые долго хранятся и станут отличным дополнением к шашлыку, — в среднем банка маринованных огурцов или томатов стоит 160 рублей, при этом их можно съесть и после майского застолья.

Самойлова уточнила, что большая статья расходов на майские праздники — это напитки. Чтобы сэкономить, эксперт рекомендовала сделать домашний лимонад (пригодятся лимоны, оставшиеся после маринада). А замороженные фрукты и ягоды, если они остались с прошлого лета, Самойлова посоветовала использовать для создания освежающих напитков и в среднем сэкономить от 500 до 1,5 тыс. рублей на всю компанию.

Также в период майских праздников и в течение всего лета во многих магазинах действуют сезонные акции, скидки или повышенный кешбэк на товары для барбекю, шашлык и все для его приготовления. Самойлова призвала обращать внимание на скидки и по возможности списывать баллы со скидочных карт.

Ранее россияне рассказали, сколько шашлыка собираются съесть на майских праздниках.