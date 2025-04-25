Стало известно, сколько россиян отправятся на шашлыки в мае

Компания X5 выяснила, что 86% россиян отправятся в мае на шашлыки

Согласно опросу сервиса «Пакет» от X5, результаты которого приводит Life, 86% россиян собираются на майские праздники отправиться на шашлыки. Выяснилось, что большая часть респондентов (68%) выбирают свинину. На втором месте с большим отрывом куриное мясо (17%), далее следуют баранина (8%) и говядина (6%).

К слову, оптимальная порция шашлыка, чтобы насладиться вкусом мяса и избежать проблем с желудком, составляет 100–150 г. Об этом в интервью газете «Известия» рассказала эндокринолог, диетолог семейной клиники «РЖД-Медицина» Джанета Борлакова.

Большинство опрошенных (55%) будут готовить гриль за городом, еще четверть — в парках в пределах города, 14% — дома, а каждый двадцатый собирается посетить кафе или ресторан.

Идеальным гарниром к шашлыку россияне считают свежие овощи (72%). 47% предпочитают запеченные овощи, 41% респондентов планируют полакомиться картофелем.

До этого сотрудники МЧС напомнили, что жарить шашлыки на даче нельзя вне оборудованных мангалов.

Специально оборудованным местом считается несгораемая емкость, расположенная не ближе пяти метров от построек. В радиусе двух метров от мангала не должно быть мусора и сухостоя. При этом у разводящего огонь человека должны быть поблизости средства локализации и устранения возгорания (при возможности), а также телефон для вызова пожарных.

Ранее россиян предупредили о резком подорожании шашлыка.