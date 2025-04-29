Водителей Урала предостерегли от дальних поездок из-за аномальной погоды

Полпред в УрФО Жога призвал уральцев воздержаться от долгих поездок в снегопад

Полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога в своем Telegram-канале призвал водителей из Свердловской и Челябинской областей соблюдать меры безопасности на дорогах в связи с обильным снегопадом.

«Прошу автомобилистов воздержаться от дальних поездок!» — написал он.

Жога отметил, что дорожные и экстренные службы делают все возможное для предотвращения происшествий. Он предупредил, что в некоторых районах в данный момент действуют ограничения для движения.

«В регионах Уральского федерального округа всю ночь шел снегопад. Дорожная обстановка сложная в четырех субъектах», — сказал полпред в УрФО.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что на большей части страны все еще лежит снег. Он добавил, что даже большая часть Северо-Западного федерального округа покрыта снегом.

26 апреля на юге российской столицы выпал снег. Воздух в некоторых районах города прогрелся всего до 3°C, а на кадрах, опубликованных Telegram-каналами, можно было увидеть мелкие хлопья.

Ранее синоптик рассказал, когда в Москву вернется «нормальная майская погода».