Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Синоптик заявил, что большая часть России все еще под снегом

Синоптик Вильфанд сообщил, что две трети России все еще покрыты снегом
close
Павел Лисицын/РИА Новости

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил «Интерфаксу» о том, что на большей части страны все еще лежит снег.

«Примерно две трети территории страны заняты снегом», — отметил синоптик.

Он добавил, что даже большая часть Северо-Западного федерального округа покрыта снегом.

26 апреля на юге российской столицы выпал снег. Воздух в некоторых районах города прогрелся всего до 3°C, а на кадрах, опубликованных Telegram-каналами, можно было увидеть мелкие хлопья.

По данным Гидрометцентра, в субботу днем в Москве воздух прогрелся до 8... 10°С, в ночь на воскресенье может похолодать до -1°С. Будет дуть северный ветер с переходом на северо-западный с порывами до 7 — 12 м/с.

Вильфанд предупреждал, что период холодной погоды на европейской территории РФ захватит начало майских праздников.

Ранее синоптик рассказал, когда в Москву вернется «нормальная майская погода».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами