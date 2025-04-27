Синоптик заявил, что большая часть России все еще под снегом

Синоптик Вильфанд сообщил, что две трети России все еще покрыты снегом

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил «Интерфаксу» о том, что на большей части страны все еще лежит снег.

«Примерно две трети территории страны заняты снегом», — отметил синоптик.

Он добавил, что даже большая часть Северо-Западного федерального округа покрыта снегом.

26 апреля на юге российской столицы выпал снег. Воздух в некоторых районах города прогрелся всего до 3°C, а на кадрах, опубликованных Telegram-каналами, можно было увидеть мелкие хлопья.

По данным Гидрометцентра, в субботу днем в Москве воздух прогрелся до 8... 10°С, в ночь на воскресенье может похолодать до -1°С. Будет дуть северный ветер с переходом на северо-западный с порывами до 7 — 12 м/с.

Вильфанд предупреждал, что период холодной погоды на европейской территории РФ захватит начало майских праздников.

Ранее синоптик рассказал, когда в Москву вернется «нормальная майская погода».