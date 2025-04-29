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В Свердловской области экстренно восстанавливают свет после сильного бурана

Энергетики восстанавливают свет на Урале, пропавший после мощного снегопада
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Depositphotos

Энергетики восстанавливают свет на Урале, пропавший после мощного снегопада — без электроэнергии в данный момент находятся порядка 45 тысяч человек в девяти населенных пунктах. Об этом РИА Новости сообщили в региональном МЧС.

«Поступила информация о нарушении электроснабжения в двух муниципальных образованиях, в девяти населенных пунктах. В результате аварии без электроснабжения остались 1145 многоквартирных и 4486 частных жилых домов, с населением 44922 человека, в том числе 7397 детей», — сообщили в экстренных службах.

Уточняется, что аварию вызвало дерево, из-за снегопада упавшее на линию электропередачи. В Карпинском и Волчанском муниципальных округах Свердловской области в данный момент работают 15 человек и шесть единиц техники ПАО «Россети Урал». Свет в дома местных жителей пообещали вернуть к 12:00 мск.

Тем временем в Барселоне сотни человек застряли в вагонах метро и поездов из-за сбоя.

Масштабные проблемы в работе электросетей Испании и Португалии затронули миллионы жителей. Кроме того, перебои с электроснабжением зафиксировали в Андорре и Франции. Пресс-служба испанского оператора электросетей Red Electrica назвала сбой крупнейшим в истории страны.

Ранее село в Бурятии осталось без электричества из-за мужчины на ЛЭП.

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