В Барселоне сотни человек застряли в вагонах метро и поездов из-за сбоя

Cadena SER: в Барселоне сотни человек застряли в вагонах метро и поездов

Испания и некоторые другие страны Европы столкнулись с масштабным сбоем в работе электросетей, из-за чего сотни человек застряли в вагонах метро в Барселоне. Об этом сообщает радиостанция Cadena SER.

Также не менее восьми составов системы пригородных и региональных поездов Каталонии остановились в туннелях и на станциях Барселоны.

По данным радиостанции, в вызволении застрявших в вагонах из-за неполадок со светом людей принимают участие сотрудники полиции и спасатели.

Масштабные проблемы в работе электросетей Испании и Португалии затронули миллионы жителей. Кроме того, перебои с электроснабжением зафиксировали в Андорре и Франции. Пресс-служба испанского оператора электросетей Red Electrica назваласбой крупнейшим в истории страны.

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