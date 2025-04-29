Известный российский врач осудила людей, не помогающих упавшим в обморок

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева осудила людей, которые не оказывают первую помощь упавшим в обморок. С такой критикой она выступила в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале.

Гость программы спросил у Малышевой, нужно ли людям, которые увидели обморок другого человека, пытаться оказать помощь. В ответ врач заявила, что за то время, пока медики добираются до места инцидента, человек, потерявший сознание, может лишиться жизни.

Малышева подчеркнула, что каждый россиянин должен уметь оказывать первую помощь, в том числе уметь делать закрытый массаж сердца.

В октябре прошлого года Малышева в эфире этой же программы обратилась к Государственной думе с требованием добавлять йод в соль. По ее словам, у многих жителей России наблюдается дефицит йода в организме, что приводит к проблемам в развитии у детей, а также к трудностям в работе щитовидной железы.

Ранее Елену Малышеву довели до слез в эфире Первого канала.