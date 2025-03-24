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Елену Малышеву довели до слез в эфире Первого канала

Телеведущая Малышева расплакалась из-за слов гостьи шоу о внуке с синдромом Дауна
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Телеведущую Елену Малышеву довели до слез в эфире Первого канала. Выпуск передачи «Жить здорово!», в котором гостья студии рассказала о своей сложной жизненной ситуации, доступен на сайте вещателя.

Своей историей героиня поделилась в рубрике «Труба правды», в рамках которой герой может попросить совета у зрителей, стоя в закрытой трубе. По словам женщины, у ее беременной дочери родится ребенок с синдромом Дауна. Героиня призналась, что уговаривала дочь прервать беременность, но та не согласилась.

К трубе вышла телеведущая Эвелина Бледанс — звезда воспитывает ребенка с синдромом Дауна — и смогла убедить женщину поддержать дочь и будущего внука. Тогда героиня вышла к зрителям и сообщила, что ждет появления внука на свет.

Малышева призналась, что расплакалась, ее соведущий иммунолог Андрей Продеус также не смог сдержать слез.

В марте сообщалось, что жена режиссера Джеймса Кэмерона посмотрела новый «Аватар» и рыдала четыре часа.

Ранее в России создали книгу-игрушку для детей с синдромом Дауна.

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