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Малышева обратилась с требованием к Госдуме

Телеведущая Елена Малышева обратилась к ГД с требованием добавлять йод в соль

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» обратилась к Государственной думе России с требованием добавлять йод в соль. Выпуск опубликован на сайте телеканала.

Она подчеркнула, что, по данным исследований, у многих граждан наблюдается дефицит йода в организме, что приводит к проблемам в развитии у детей, а также к трудностям в работе щитовидной железы.

По словам Малышевой, советская власть эффективно справлялась с подобной проблемой, добавляя йод в соль. Декрет об этом был принят в 1933 году, но его отменили, отметила врач.

«Государственная дума, обращаемся к вам. Это официально», — сказала Малышева в эфире телеканала.

Накануне врач-эндокринолог, ассистент кафедры эндокринологии факультета усовершенствования врачей МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Марина Володина заявила, что дефицит йода в организме человека приводит к снижению работоспособности и сообразительности.

Она отметила, что явных признаков дефицита йода не имеется. При нем будут накапливаться различные заболевания и состояния.

Ранее Минздрав запланировал принять меры по уменьшению дефицита йода в России.

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