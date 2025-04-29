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«Работают на острие»: в Госдуме нашли причину дефицита кадров в медицине

Депутат Леонов: в здравоохранении острый дефицит кадров из-за частных клиник
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Depositphotos

Сегодня в России наблюдается острый дефицит кадров в первичном звене здравоохранения. Причем на подготовку специалистов государство тратит значительные средства, но в итоге медики часто уходят работать в частные клиники, рассказал в беседе с Думой ТВ председатель комитета Госдумы по охране здоровья, замруководителя фракции ЛДПР Сергей Леонов.

Среди наиболее востребованных специалистов в государственном медицинском секторе депутат назвал терапевтов, анестезиологов-реаниматологов, акушеров-гинекологов, хирургов.

«Это те специальности, которые фактически работают на острие. На острие оказания медицинской помощи. Есть дефицит педиатров участковых. Это тоже большая проблема», — добавил Леонов.

Остаются востребованными и специалисты в сферах пластической хирургии, дерматовенерологии. Причем дефицит сохраняется именно в госсекторе – на этом фоне значительные средства тратятся на подготовку профессиональных врачей, которые, однако, зачастую уходят в частные медучреждения, заключил парламентарий.

Напомним, на днях Минздрав РФ опубликовал доклад, согласно которому в стране пока не удается добиться полного обеспечения медицинских организаций страны квалифицированными кадрами. В то же время, по данным ведомства, показатель обеспеченности населения средними медицинскими работниками в государственных и муниципальных медицинских организациях выполнен на 95,54%. Показатель обеспеченности населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь, выполнен на 95,5%, а врачами скорой помощи — на 96,5%.

А спикер Госдумы Вячеслав Володин на днях сообщил, что школам и больницам в российских селах не хватает 30% учителей и 50% врачей соответственно. Он заявил о планах депутатов ГД обсудить эти проблемы с законодательными собраниями регионов и постарается сформировать предложения для их решения.

Ранее стало известно, что дефицит кадров в России может удвоиться.

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