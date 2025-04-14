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Стало известно, что дефицит кадров в России может удвоиться

В HeadHunter заявили, что дефицит кадров в РФ в ближайшие 5 лет может удвоиться
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kenchiro168/Shutterstock/FOTODOM

Генеральный директор HeadHunter Дмитрий Сергиенков заявил, что дефицит кадров в России в ближайшие пять лет, по оценкам рекрутингового сервиса, может составить 4 млн человек. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы не ожидаем, что рынок в какой-то степени и в какой-то момент станет стабильным и профицитным», — рассказал он.

По его словам, на горизонте пяти лет до 4 млн специалистов будет не хватать в российской экономике.

«И на самом деле до 90% из этих 4 млн будут представлять средне- и высококвалифицированные рабочие и специалисты», — отметил Сергиенков.

11 апреля сообщалось, что компании в Москве значительно нарастили спрос на линейный персонал, размещая срочные вакансии. По данным исследования от HR-эксперта Антона Платонова и HRtech-компании «Поток», в марте 2025 года было открыто более 3380 таких вакансий — это на 62% больше, чем в марте прошлого года. Рост объясняется как усилением сезонного фактора, так и растущей конкуренцией за рабочие руки в условиях кадрового дефицита.

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