Володин рассказал о дефиците 30% сельских учителей

Школам и больницам в российских селах не хватает 30% учителей и 50% врачей соответственно, рассказал в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Результаты проверок Счетной палаты показывают, что в школах, особенно сельских, не хватает порядка 30% учителей. <...> В ЦРБ сельских районов дефицит врачей достигает 50%», — говорится в сообщении.

По словам Володина, в ближайшее время Дума обсудит эти проблемы с законодательными собраниями регионов и постарается сформировать предложения для их решения.

В феврале спикер ГД уже поднимал вопрос о нехватке кадров в сфере образования. Он отмечал, что сейчас в России есть проблемы в данной сфере, связанные с нехваткой учителей математики и физики. Кроме того, от общего числа педагогов лишь 10% являются молодыми учителями. Володин сообщал, что доля учителей старше 65 лет стремительно растет.

Ранее в Минпросвещения призвали снизить нагрузку на учителей.