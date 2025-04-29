Счетная палата отметила ухудшение качества воды на Дальнем Востоке

На Дальнем Востоке, по данным Счетной палаты, заметно снизилось качество воды

На Дальнем Востоке, по данным Счетной палаты, заметно снизилось качество воды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет СП.

Ведомство напомнило, что на охрану и использование водных объектов Дальнего Востока были направлены 17,8 млрд рублей из фондов федерального бюджета в период с 2020 по 2024 год.

«При этом проверка показала, что в проверяемом периоде санитарное качество воды в водных объектах Дальнего Востока ухудшилось», — указано в отчете СП.

Одной из причин, как стало ясно после расследования, стал сброс неочищенной или недостаточно очищенной воды с территорий сопредельных государств — отмечается недостаточный уровень взаимодействия по климатическим вопросам.

Также аудит Счетной палаты показал, что около двух третей (429 из 743) гидротехнических сооружений на Дальнем Востоке имеют недостаточный уровень безопасности.

Эти и другие данные аудита Счетная палата передала в Совет безопасности РФ, также Минстрою и Минприроды.

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