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Счетная палата отметила ухудшение качества воды на Дальнем Востоке

На Дальнем Востоке, по данным Счетной палаты, заметно снизилось качество воды
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Константин Михальчевский/РИА Новости

На Дальнем Востоке, по данным Счетной палаты, заметно снизилось качество воды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет СП.

Ведомство напомнило, что на охрану и использование водных объектов Дальнего Востока были направлены 17,8 млрд рублей из фондов федерального бюджета в период с 2020 по 2024 год.

«При этом проверка показала, что в проверяемом периоде санитарное качество воды в водных объектах Дальнего Востока ухудшилось», — указано в отчете СП.

Одной из причин, как стало ясно после расследования, стал сброс неочищенной или недостаточно очищенной воды с территорий сопредельных государств — отмечается недостаточный уровень взаимодействия по климатическим вопросам.

Также аудит Счетной палаты показал, что около двух третей (429 из 743) гидротехнических сооружений на Дальнем Востоке имеют недостаточный уровень безопасности.

Эти и другие данные аудита Счетная палата передала в Совет безопасности РФ, также Минстрою и Минприроды.

В ноябре 2024 года в Госдуме признали массовые нарушения при реализации проекта по закрытию свалок.

Ранее правительство РФ профинансировало расчистку рек в ряде областей.

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