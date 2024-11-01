«Мусор как был, так и остался»: депутаты признали провальным проект «Чистая страна»

Федеральный проект «Чистая страна» провален, признали депутаты комитета Госдумы по экологии. Об этом сообщает «Парламентская газета».

«У нас интересное министерство — нацпроект сохранения озера Байкал — провален, оздоровления Волги — провален, как я понимаю, после сегодняшних слушаний проект «Чистая страна» — тоже провален», — заявил зампред комитета Анатолий Грешневиков.

В рамках проекта к концу 2024 года в России должны были ликвидировать 191 свалку и 88 мусорных. На данный момент не ликвидированы 54 объекта. Материалы по некоторым регионам для выяснения обстоятельств направят в прокуратуру.

В частности, депутат Зариф Байгускаров рассказал, что под Оренбургом вместо рекультивации свалок мусор свозили на другую территорию. При этом на работы по рекультивации было выделено 469 млн рублей.

«Цель проекта не достигнута, куда смотрели должностные лица — непонятно. В данном случае мусор как был — так и остался. А деньги оказались в кармане у кого-то из подрядчиков. 470 миллионов просто ушли в никуда», — возмутился Байгускаров.

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