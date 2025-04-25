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Из РФ в Азербайджан экстрадированы трое находившихся в розыске граждан

Трое находившихся в розыске граждан Азербайджана экстрадированы из РФ на родину
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Vadim Kulikov/Shutterstock/FOTODOM

В Азербайджан из России были экстрадированы трое граждан кавказской республики, которые находились в международном розыске. Об этом сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры Азербайджана.

«В соответствии с требованиями Конвенции «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» от 07.10.2002 г. Генеральной прокуратурой Российской Федерации удовлетворены ходатайства Генеральной прокуратуры Российской Федерации о выдаче граждан Азербайджанской Республики Надирова Гошгара Джабир оглу, Рустамова Рашада Аслан оглу и Мамедова Турала Бахрам оглу», — говорится в сообщении ведомства.

В прокуратуре отметили, что указанные лица были задержаны на территории Российской Федерации и доставлены в Азербайджан в сопровождении спецконвоя пенитенциарной службы министерства юстиции.

В марте грабителя, который ворвался в несколько частных домов в Мадриде, экстрадировали из России в Испанию. Мужчину разыскивал Интерпол.

Ранее стало известно, сколько иностранцев экстрадировали из России в 2024 году.

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