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Аргентина рассекретила данные о сбежавших в страну нацистах

Власти Аргентины опубликовали досье на сбежавших в страну нацистов
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slexp880/Shutterstock/FOTODOM

Правительство Аргентины рассекретило и представило общественности архивные материалы, проливающие свет на деятельность нацистских преступников, нашедших убежище в южноамериканской стране после окончания Второй мировой войны. Об этом сообщает ТАСС.

Среди опубликованных документов особое внимание привлекает досье, составленное аргентинской разведкой на Йозефа Менгеле, врача, известного своими бесчеловечными экспериментами над заключенными концлагерей.

«Свод включает более 1850 документов, собранных в 7 досье», — указано в сопроводительном описании к опубликованному архиву.

На портале, в частности, доступны материалы по делу Адольфа Эйхмана, вывезенного из Аргентины израильской разведкой в результате секретной операции, а также данные о надзирателе концлагеря Эдварде Рошмане и офицере гестапо Вальтере Кучмане.

До этого из рассекреченных документов ЦРУ стало известно о десятилетней операции американской разведки по поиску Адольфа Гитлера после официального подтверждения его кончины. В статье отмечается, что агенты ЦРУ подозревали фюрера в возможном бегстве в Южную Америку под чужим именем.

Ранее летняя резиденция одного из главных нацистов Третьего рейха — Германа Геринга — появилась в каталоге недвижимости Sotheby's.

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