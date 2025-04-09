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Летняя резиденция нациста Геринга выставлена на продажу

Bild: на немецком острове Сильт выставлен на продажу дом нациста Геринга
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Sotheby's Sylt

Летняя резиденция одного из главных нацистов Третьего рейха — Германа Геринга — появилась в каталоге недвижимости Sotheby's. Об этом пишет Bild.

Особняк с видом на Северное море расположен в дюнах Веннингштедта на острове Зильт. Дом под названием Min Lütten недавно прошел масштабную реконструкцию. Он находится на улице Зеештрассе и предлагает панорамный вид на Северное море.

Sotheby's называет дом «уникальной жемчужиной». Площадь особняка — около 200 квадратных метров. Внутри — три спальни и три ванные комнаты. По данным Bild, точная цена не раскрывается, но, по оценкам инсайдеров, может составлять около €15 млн (свыше 1,4 млрд рублей по текущему курсу).

Геринг, бывший заместитель Адольфа Гитлера, глава люфтваффе и один из главных военных преступников нацистской Германии, поселился в этом доме летом 1937 года. Его супруга, актриса Эмми Геринг, заказала строительство у мюнхенского архитектора Отто Хайльмана в середине 1930-х годов. Во времена Второй мировой войны на этой террасе у дома семья Геринга отдыхала и наслаждалась морским воздухом. Теперь этот «курортный идиллический уголок с мрачным прошлым» выставлен на продажу.

Ранее стало известно, сколько стоят самые дорогие особняки Подмосковья.

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