В Елецком районе Липецкой области объявили угрозу атаки БПЛА

Губернатор Артамонов сообщил об опасности атаки БПЛА в Ельце и Елецком районе

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вводится в Ельце и Елецком муниципальном образовании. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

«Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории города Ельца и Елецкого МО!» — написал глава региона.

Артамонов обратился к местным жителям с призывом по возможности оставаться дома и не подходить к окнам. Также губернатор напомнил, что в случае нахождения на улице — зайти в ближайшее здание, паркинг или подземный переход и оставаться в безопасном месте до отбоя сигнала «Угроза атаки БПЛА».

Незадолго до этого сообщалось, что беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали расположенный в Липецкой области город Елец. По словам местных жителей, на окраинах города слышался характерный звук пролета беспилотного летательного аппарата. Затем около 22:40 мск прозвучал мощный взрыв. В Ельце заработала сирена воздушной тревоги.

Ранее сообщалось, что ВС РФ за сутки сбили больше 200 дронов ВСУ.