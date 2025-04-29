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В Ивановской области объявили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Ивановской области
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Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Правительство Ивановской области объявило режим повышенной готовности в связи с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом говорится в сообщении на официальном Telegram-канале регионального оперативного штаба.

Отмечается, что система оповещения о потенциальных атаках активирована, и специальные службы ведут мониторинг ситуации.

«Сохраняйте бдительность. Следите за дальнейшими оповещениями оперштаба», — обратились власти к жителям.

Также опасность атаки беспилотных летательных аппаратов была объявлена в Ельце и Елецком муниципальном образовании Липецкой области. Губернатор региона Игорь Артамонов обратился к населению с призывом по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

До этого сообщалось, что силы противовоздушной обороны в течение 2 часов 40 минут уничтожили над российскими регионами 51 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа.

Ранее сообщалось, что ВС РФ за сутки сбили больше 200 дронов ВСУ.

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